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لجنة العفو الرئاسي المصرية: خروج مجموعة من 10 أشخاص من سجن طرة صباح الخميس

لجنة العفو الرئاسي المصرية: خروج مجموعة من 10 أشخاص من سجن طرة صباح الخميس
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية أن هناك مجموعة مكونة من 10 أشخاص ستخرج من سجن طرة مباشرة إلى بيوتهم صباح اليوم الخميس.

العالم-مصر

وقال العوضي في تصريح لقناة "الشمس": "هناك خطوات يتم تنفيذها على أرض الواقع في ما يتعلق بقوائم العفو عن السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو قتل أو رفع سلاح".

وأكد أن "خير دليل على ذلك خروج المهندس يحيى حسين عبدالهادي بالعفو الرئاسي".

وأضاف أن "هناك رسالة وصلت إليه من زوجة أحد المحبوسين، بعد أن شعرت أنه ينوي الرحيل عن لجنة العفو الرئاسي بعد موجة الهجوم التي شنت على اللجنة، مفادها: أنت عارف ربنا اختارك في المكان ده عشان تسترنا".

وأوضح أن "ما توصلت إليه اللجنة ليس المنتج المثالي"، مؤكدا أنها "تعمل جاهدة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

ولفت إلى أن "هناك مجموعة مكونة من 10 أشخاص ستخرج من سجن طرة مباشرة إلى بيوتهم" صباح الخميس.

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