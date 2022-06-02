ويسألوك عن اهل اليمن.. قل اكلوا تراب بلدهم وما باعوه

العالم - نيض السوشيال

في هذه الاثناء ترى صنعاء ان قرار تمديد الهدنة مرهون بتنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها، حيث اكد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أن قرار تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى راسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية.

كما أكد المجلس خلال اجتماع عقده يوم أمس الأربعاء الاول من حزيران/يونيو برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط أن الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد وأن صنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام كما أنها في ذات الوقت تكرس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وأنها ستمضي لانتزاعها بقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام.

في المقابل، اعلنت قوى العدوان السعودي الاماراتي أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وافق على تمديد الهدنة السارية لمدة شهرين إضافيين تبدأ من الثاني من حزيران/يونيو وحتى الثاني من آب/أغسطس المقبل.

الامين العام للامم المتحدة أنطونيو عوتيريش أجرى اتصالات متعدده بالمسؤولين في دول تحالف العدوان، شدد خلالها على الدور الحاسم للهدنة في تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من اليمن وعبر اليمن "حسب تعبيره".

قبل ذلك، أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي الثلاثاء، أن نوايا قوى العدوان المبيتة على المستويين العسكري والإنساني تكشفت خيوطها التآمرية من خلال محاربتها لكل خطوات السلام والمبادرات التي تدعو لإنهاء الحرب العدوانية على اليمن، مشيرا الى أن القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بتوجيهات قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتحمل والصبر والثبات على الموقف المعلن.

المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أكد خلال اجتماع يوم امس الاربعاء، أن الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد وأن صنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام كما أنها في ذات الوقت تكرس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وأنها ستمضي لانتزاعها بقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام.

نتابع الان في هذه الحلقة من (مبض السوشيال) اهم التغريدات التي وصلت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمتعلقة الهدنة في اليمن وتمديدها والامم المتحدة وبواطن التمديد الذي يسعى اليه المغرضون ودوافعهم في ذلك، حيث نطالع اولا حساب الناشط اليمني (ابو هاشم الهاشمي 'حساب بديل') الذي غرد قائلا:

#عاجل بعض الشروط اليمنية للقبول بتمديد الهدنة التي طلبها التحالف عبر #الأمم_المتحدة *استكمال كل الالتزامات للهدنة السابقة *استيفاء عدد الرحلات الجوية والبحرية المتفق عليها في الهدنة السابقة *ضمان عدم استمرار الخروقات الميدانية *تسليم مرتبات كل الموظفين في الجمهورية #إنتهى.

كما نشر حساب الناشط اليمني (محمد ابو شهاب - mohammed abo shahab) تقريرا مصورا يوضح سبب حرص الولايات المتحدة على تمديد الهدنة.

وقال ابو شهاب في تغريدته:

شاهد|الهدنة في ساعاتها الأخيرة حراك #أمريكي وغربي للتمديد (1/2) الهدنة تدخل ساعاتها الأخيرة وفرص التمديد أكبر إذا ما التزمت الأمم المتحدة بتعويض ما فات من #الهدنة السابقة والبحث القضايا الإنسانية وهذا ما تشترطه السلطة في #صنعاء #شاهد_المسيرة

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غرد حساب الناشط اليمني (ضياء المقبلي - Dheya Al-Moqbeli) يزم امس الاربعاء قائلا:

من المؤكد ان #الهدنة_الانسانية في #اليمن والتي ستنتهي الخميس القادم سيتم تجديدها، وهناك أنباء موثوقة عن توصل #الأمم_المتحدة الى توافق على ذلك في مفاوضاتها. ونتطلع إلى ان يكون تجديدها محطة نحو #السلام الشامل والكف عن المراوغات في قضايا وملفات فرعية.

وعن تواصل الرحلات الجوية المنطلقة من صنعاء والقادمة اليها غرد حساب موقع (الرؤية الالكترونية) أمس الاربعاء قائلا:

انطلاق أول رحلة جوية تجارية، من مطار #صنعاء الدولي إلى #القاهرة ضمن تنفيذ هدنة #الأمم_المتحدة السارية في #اليمن

في السياق قال حساب (خليل نصر الله - Khalil Nasrallah) وفي تغريدة سابقة:

لا شك أن #الهدنة_الانسانية كانت حاجة للجميع ولو لضرورات مختلفة. عندما يقول السيد #عبد_الملك_الحوثي إن الأعداء يصرحون في ظل الهدنة بأنهم يعدون العدة (المقصود عسكريا) وأن ذلك يظهر توجههم للمرحلة المقبلة، فهو كمن يقول إننا صدقنا في التزامنا وأنتم نكثتم، وإنا مستعدون ويدنا هي العليا.

قال حساب الناشط اليمني (سامي خميس) في تغريدته:

المجلس السياسي #صنعاء : قرار تمديد #الهدنة مرهون بالالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى راسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية المبعوث الأممي إلى #اليمن، هانس غروندبرغ : ملف مرتبات موظفي الدولة سيكون على رأس الأولويات التي سيتم العمل عليها

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط الجزائري (م/غ) الذي مجد باهل اليمن وقال عنهم بان اهل اليمن اكلوا تراب بلدهم ولم يبيعوه..

الصوره من #الجزائر الحبيبه وإن سألوك عن أهل #اليمن قل لهم : (( أكلوا تراب اليمن وما با عوه ))