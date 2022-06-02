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رئيسي : ماضون في نهضة اكمال المشاريع الناقصة

رئيسي : ماضون في نهضة اكمال المشاريع الناقصة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، على ان الهدف من زيارته (اليوم) لمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) ياتي في سياق نهضة اكمال المشاريع الناقصة هناك؛ بما في ذلك طريق ميانة – تبريز السككي والمناجم ومشروع صناعة الجلود.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال تصريح رئيس الجمهورية الذي بدا اليوم الخميس زيارة تفقدية لمحافظة اذربايجان الشرقية.

واشاد "رئيسي" بالمواقف المشرفة للمواطنين من سكان المحافظة ؛ مؤكدا ان شعبنا في اذربايجان الشرقية سطروا ملاحم كبرى لمواجهة الاستعمار وهيمنة الاجانب.

كما نوه الى وجود طاقات وموارد وفيرة في محافظة اذربايجان الشرقية؛ مؤكدا : اننا سنواصل العمل على تعزيز الانتاج والصادرات والتجارة في هذه المحافظة وسنقوم بالكثير من الاجراءات في هذا الاطار.

ولفت رئيسي بان سكان اذربايجان الشرقية يتوقعون (من الحكومة) تطوير هذه القطاعات، وبناء على ذلك نحن عازمون على استكمال وتشغيل المشاريع الناقصة هنا.

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