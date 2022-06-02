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الخارجية الايرانية: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من التراب الايراني واي ادعاء حولها يعتبر تدخلا في شؤون ايران وندينه بقوة

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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