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مراسل العالم عن مصادر محلية: اصابة طفل من قرية أم محرملة جراء قصف الجيش التركي على قرية شمال ناحية زركان بريف الحسكة السورية

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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