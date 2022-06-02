الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي مع نظيره الارميني؛

رئيس الجمهورية : يجب منع الكيان الصهيوني من التغلغل في المنطقة

رئيس الجمهورية : يجب منع الكيان الصهيوني من التغلغل في المنطقة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس الجمهورية سيد ابراهيم رئيسي : ان الكيان الصهيوني ليس صديقا للشعوب الاقليمية على الاطلاق؛ و بما يلزم العمل بكل حزم لصد تحركات هذا الكيان والحؤول دون تغلغله في المنطقة.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس بين رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي" ونظيره الارميني "فاهاغين خاجاطوريان".

واعتبر رئيسي، المشاورات القائمة بين طهران ويريفان، دليلا على عمق العلاقات الثنائية؛ مؤكدا بان ايران تولي اهمية الى جارتها وصديقتها المقربة ارمينيا.

وصرح رئيس الجمهورية، ان ايران تؤكد في اطار ثوابتها السياسية على احترام وحدة الاراضي وحق السيادة بالنسبة لجميع الدول؛ موضحا ان رعاية الحقوق الجيوسياسية وبما يشمل الحدود الدولية واحترام حق السيادة الوطنية لجميع الدول الاقليمية وتعزيز البنى التحتية من اجل التواصل فيما بينها، جميعا ياتي ضمن الثوابت التي تؤكد عليها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما دعى الى توسيع التعاون الايراني الارميني في الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف في مجالات الطاقة والنقل؛ مؤكدا بان هذه الاواصر تخدم الامن والسلام والازدهار الاقتصادي والتجاري في المنطقة.

وعلى صعيد اخر، نوّه رئيس الجمهورية بموقف ايران الداعم لمفاوضات السلام بين ارمينيا واذربيجان؛ متطلعا الى حل سلمي للقضايا العالقة على اساس القانون الدولي واحترام حق السيادة و وحدة الاراضي بين البلدين، وبالتالي رعاية حقوق وامن جميع الشعوب في منطقة القوقاز.

واستطرد : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد بجدية على ضرورة حل القضايا الاقليمية عبر التعاون والحوار بين دول المنطقة كافة؛ وبما يمضن المصالح المشتركة والاحترام المتبادل فيما بينها.

الى ذلك، قدم رئيس جمهورية ارمينيا نبذة حول التوافقات الجارية بين بلاده وجمهورية اذربيجان؛ مشيدا بمواقف ايران المبدئية قبال تطورات المنطقة واحترامها وحدة الاراضي وحق السيادة بالنسبة لجميع الدول، ومرحبا بتنظيم اجتماع 3+3 في طهران.

واكد "خاجاطوريان" خلال الاتصال الهاتفي مع "رئيسي" اليوم، على ارادة ارمينيا في تطوير التعاون والتعامل الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي مع الجمهو رية الاسلامية الايرانية؛ لافتا الى الدور المؤثر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة واجتماعاتها المنتظمة لتعزيز هذه العلاقات المتنامية بين البلدين.

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني: الاجانب المؤسسون لداعش لا يجلبون الامن لافغانستان والمنطقة

رئيسي: اتخذنا خطوات جيدة لتطوير العلاقات مع طاجيكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البياتي: الامام الخميني اثبت قدرة الاسلام على ان يصنع نظاماً سياسياً

رئيس ما یسمی 'مجلس القيادة' يتسلم اوراق اعتماد السفير الاميركي الجديد

شاهد بالفيديو.. دور الامام الخميني التاريخي في القضية الفلسطينية.. هكذا ثار الفلسطينيون ضد الاحتلال

شاهد بالفيديو.. المطران صليبيا: الامام الخميني سجل صفحة عظيمة في تاريخ المنطقة والعالم

شاهد بالفيديو.. ايران: كلما تقدمت مفاوضات رفع الحظر يضغط الاحتلال على امريكا للتراجع

في تحد لموسكو وواشنطن.. تركيا تقصف منطقة توجد فيها قاعدة روسية وأخرى أميركية