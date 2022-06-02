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الجهاد الإسلامي تنعى شهيدي الضفة وتؤكد أن دم الشهداء الذي يتسربل بالخليل وغزة وجنين وبيت لحم، دليل اَخر على انه لا خيار لنا إلا المقاومة

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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