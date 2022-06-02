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الجهاد الإسلامي: إمعان الاحتلال في استهداف أبناء شعبنا بالقتل تارة وهدم البيوت تارة أخرى، لن ينجح في كسر إرادتهم الصلبة

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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