أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس02 يونيو2022

رسالت ..

بذكرى رحيله .. الإمام الخميني(رض) حمل رسالة الإسلام الحقيقي في العالم بهذا العصر

اطلاعات ..

وزارة الخارجية .. إيران سترد على أي موقف غير بناء لمجلس حكام الوكالة الدولية

جوان ..

نواب بالكونغرس الأمريكي يرهنون إبرام إتفاق بفيينا بقطع إيران علاقاتها مع الصين وحماس- آرمان ملي ..

رئيس مجلس الدوما الروسي يبدي إستعداد موسكو للتوصل لإتفاق سلام مع أوكرانيا

سياست روز ..

روسيا توقف صادراتها من الغاز لألمانيا والدانمارك ردا على حزمة العقوبات الأوروبية

حمايت ..

الكيان الصهيوني يعتبر إنتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني هزيمة لمناهضي حزب الله

كيهان ..

ظلال أزمة إقتصادية خانقة تخيم على أوروبا .. توزيع بطاقات غذاء بفرنسا

خراسان ..

تبعات الحرب الأوكرانية ..ألمانيا تخصص مئة مليار دولار لتحويل جيشها لأقوى جيش بأوروبا..

ابرار..

التيار الصدري يعتبر الأزمة السياسية في العراق إنقلابا أبيض على ما وصفه بنظام المحاصصة

قدس ..

موجة إستقالات لموظفي البيت الأبيض من أصول أفريقية إحتجاجا على التمييز العنصري

وطن امروز ..

أي موقف أو قرار منحاز لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواجه ردا حازما

ابتكار ..

شروط مجلس الشيوخ الأمريكي لإبرام إتفاق بمفاوضات فيينا, تعكس إزدواجية أمريكية صارخة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

ايران ..

صحيفة ايران سلطت الضوء على اهداف الرئيس التركي من وراء التدخل العسكري بشمال سوريا وكتبت في مقالها ( إقتطاع إمتيازات أم اللعب بملعب الآخرين ؟) ..

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد مرة اخرى على العمليات العسكرية التركية الجديدة بشمال سوريا بعد توقفها بصورة مؤقتة لاسباب ترتبط بالوجود العسكري الروسي. ان اردوغان دأب على تبرير هذه العمليات بضرورة ايجاد منطقة آمنة بعمق الاراض السورية لتوطين اللاجئين ولابعاد خطر الجماعات الكردية المسلحة .

إن هدف تركيا الحقيقي منذ بداية تدخلها العسكري بسوريا عام 2016 فرض هيمنتها على مناطق واسعة بشمال سوريا.

ان هناك من يرى بأن تركيا اردوغان تريد عبر احتلالها لاراضي سورية تحقيق حلم احياء الدولة العثمانية مع تقديم خدمة للكيان الصهيوني بنفس الوقت عبر اضعاف سوريا , وبعبارة اخرى تلعب تركيا بملعب هذا الكيان عمليا . وهناك رؤية تضيف بأن تركيا اردوغان تريد ايضا مواصلة اللعب بورقة اللاجئين السوريين مقابل الاتحاد الاوروبي بايجاد منطقة تحت اشرافها لاسكانهم بسوريا لاقتطاع امتيازات اوروبية .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان عن تفاعلات ومستجدات الحرب الاوكرانية في مقالها ( روسيا تنذر بوقوع مواجهة مباشرة مع أمريكا ) .. الادارة الامريكية قامت بارسال شحنات جديدة من السلاح للجيش الاوكراني تضم اسلحة اكثر خطورة . فمنظومة صواريخ " هيمارس " تتميز بقوتها النيرانية العالية ودقتها والاخطر من كل ذلك مداها الذي يصل لثمانين كيلومترا الامر الذي يجعلها قادرة على الوصول للاراضي الروسية نفسها .

روسيا أطلقت تحذيرات جدية من خطر وقوع مواجهة مباشرة مع أمريكا في حالة دخول هذه الصواريخ الأمريكية للميدان.

ان هذه التحذيرات الروسية تعطي فكرة واضحة حول عدم ثقة موسكو بالتطمينات الامريكية القائلة ان ادارة بايدن اخذت ضمانات من كييف بعدم استخدام هذه الصواريخ ضد اراض روسية. كما ان موسكو لا تستبعد ابدا استخدام كييف لهذه الصواريخ الامريكية ضد اهداف بروسيا لتفجير الاوضاع املا بجر الناتو لمواجهة مع روسيا . وفي كل الاحوال قال وزير الخارجية الروسي بأن هذا التطور قد يدفع لسيناريوهات لا ترغب روسيا بالحديث عنها , في اشارة منه للخطر النووي .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشان اللبناني في مقالها ( برلمان لبنان يواكب المقاومة ) ..بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات اللبنانية الاخيرة اثارت القوى السياسية الداخلية المناهضة لتيار المقاومة ضجة كبرى تتحدث عن فوزها وحصولها على اغلبية المقاعد وغير ذلك , كما تفننت المحافل الاعلامية الغربية والاقليمية المؤيدة لمثل هذه القوى في تضخيم الامور على حساب المقاومة , ولكن عكس إنتخاب زعيم حركة أمل نبيه بري لرئاسة البرلمان الجديد واقعا آخر يجسد تمتع تيار المقاومة بالدعم الأكبر.

ان اعادة انتخاب بري لرئاسة البرلمان اللبناني وهو الحليف الرئيسي لحزب الله لبنان وضع النقاط فوق الحروف لفشل كل الضجيج الذي اثارته قوى الرابع عشر من مارس اذار وداعميها من القوى الغربية وتلك الاقليمية المعروفة بعدائها للمقاومة .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( من حق إيران الدفاع مقابل القرصنة اليونانية )..الحكومة اليونانية انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ بمصادرتها لحمولة نفطية ايرانية كانت تحملها ناقلة روسية وتسليمها لامريكا, اثينا بررت موقفها بدخول الناقلة الروسية لمياهها الاقليمية رغم العقوبات الاوروبية على روسيا , لكنها رفعت احتجاز الناقلة سريعا بعد مصادرة تلك الحمولة النفطية الايرانية .

إن ما قامت به اليونان قرصنة بحرية وموقف عدائي بكل معنى الكلمة الأمر الذي يعطي إيران حق الدفاع والرد ومن هذا المنطلق ردت ايران باحتجاز ناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي في رسالة تحذير لاثينا ولاي جهة تفكر باثبات ولاءها لامريكا على حساب مصالح بلادنا بأن ايران ليست بالبلد الذي يغمض عينه ازاء اية تهديدات لمصالحه الوطنية .

ابتكار ..

حمل مقال لصحيفة ابتكار تساؤل يقول ( هل ستشن الصين هجوما على تايوان ؟) كتبت فيه .. في ظل احتدام الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا وتصاعد اجواء الازمة بين الصين وامريكا حول تايوان , هنالك تساؤلات مطروحة عما اذا ستعمد الصين بدورها لاستغلال الفرصة لاكتساح تايون مستفيدة من تجارب ودروس وتداعيات الحرب الاوكرانية .

إن إحتمال شن الصين هجوما شاملا على تايوان مطروح دائما في ظل إعتبارها تايوان جزء من التراب الصيني ولكن الصين قد لا تعرض امنها وانجازاتها لخطر الانزلاق في حرب قد تكون مكلفة بشكل خطير بوجود انتشار عسكري امريكي وغربي واسع ببحر الصين الجنوبي وتلويح واشنطن بالتدخل العسكري .

ومن هنا قد تختبر بكين خيار تغيير المعادلات السياسية بتايوان لصالح العودة لحضن الوطن الام اي الصين عبر اجراء استفتاء داخلي . ان مثل هذا الاحتمال يبقى مطروحا وهناك حكمة صينية تقول اجلس يقظا بصبر على الساحل فالامواج ستحمل جسد عدوك يوما.