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ايران: كلما تقدمت مفاوضات رفع الحظر يضغط الاحتلال على امريكا للتراجع

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني وحيد جلال زاده أن سبب توقف وتعطل مفاوضات رفع الحظر، هو عدم صدقية الولايات المتحدة، وإنها تقف على مفترق طرق.

خاص بالعالم

واشار جلال زاده في مقابلة خاصة مع قناة العالم، الى ان الكيان الصهيوني وبعض الدول تضغط على الولايات المتحدة لكي تتراجع عن التوقيع على الاتفاق. لذلك ما تشاهدونه من عمليات اغتيال وتخريب منشآت ايران للطاقة النووية كله من اجل ايقاف المفاوضات.

هذا واكدت ايران انها سترد بطريقة قوية ومناسبة على أي تحرك غير بناء خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على بعض المواقف الاوربية في الوكالة ان التقرير الجديد للوكالة الذرية لايعكس ابدا حقيقة تعاطي ايران مع الوكالة وان هذه المواقف المتسرعة وذات التوجه السياسي تتجاهل تماما التعاون التقني الواسع والبناء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ان برنامج إيران النووي سلمي بالكامل وان طهران بطبيعة الحال سترد بحزم وبشكل مناسب على أي إجراء غير بناء في مجلس المحافظين.

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