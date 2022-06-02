التوقيع على 7 اتفاقيات في عدة مجالات بين تركيا وباكستان

العالم-باكستان

وجرت مراسيم توقيع الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في أعقاب لقاء ثنائي بين أردوغان وشريف، ولقاء آخر على مستوى الوفود.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين شملت، "مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان، وبروتوكول تعاون في مجال إدارة الديون وآخر فني بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة الاقتصاد الباكستانية".

كما تضمنت هذه الاتفاقيات بين تركيا وباكستان، "مذكرتي تفاهم حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وحول التعاون الفني في مجال هندسة الطرق".

كما أفيد بأن البلدين وقعا أيضا "مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية التركية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في باكستان، واتفاقية إطار برنامج تبادل المعلومات بين حكومتي البلدين".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وصل إلى أنقرة يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام، في أول زيارة له إلى تركيا منذ توليه منصبه في منتصف أبريل بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان في تصويت بحجب الثقة بعد اضطرابات سياسية، كما تتزامن زيارة شريف مع الذكرى 75 العلاقات الدبلوماسية بين إسلام آباد وأنقرة.