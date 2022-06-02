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الخارجية الايرانية ترد على بيان مجلس تعاون الخليج الفارسي 

الخارجية الايرانية ترد على بيان مجلس تعاون الخليج الفارسي 
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" على البيان الصادر مؤخرا عن مجلس تعاون الخليج الفارسي، وقال : ان اصدار هكذا بيانات شكلية لا يشكل حدثا خاصا سوى اثارة الازمة في المنطقة؛ كما يبدو بانه يعمد الى احباط المبادرات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع دول الجوار.

العالم - ايران

يتبع...

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