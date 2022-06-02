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تنكسيري: الشهيد الادميرال رودكي بذل جهودا ناجحة لبلورة جبهة المقاومة

تنكسيري: الشهيد الادميرال رودكي بذل جهودا ناجحة لبلورة جبهة المقاومة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان الشهيد الادميرال عبدالله رودكي بذل جهودا ناجحة لبلورة النواة الاساسية لجبهة المقاومة.

العالم - ايران

وقال الادميرال تنكسيري في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم احياء ذكرى الشهيد الادميرال عبدالله رودكي وشهداء القوة البحرية لحرس الثورة والتي اقيمت في مرقد الولي "احمد بن موسى الكاظم عليه السلام" في مدينة شيراز (جنوب): ان الشهيد رودكي كان مثالا بارزا للوحدة بين الجيش والحرس الثوري وكان له دور بارز في الدفاع المقدس وتاسيس وحدات الضفادع البشرية والزوارق السريعة للحرس الثوري.

واضاف: ان هذا الشهيد العظيم كان من المخططين والمواكبين لسيدي حزب الله (السيد عباس الموسوي والسيد حسن نصرالله) في تبلور جبهة المقاومة وان تاثير افكاره وتكتيكاته الابداعية بارز وملموس في جبهة المقاومة.

وقال الادميرال تنكسيري: ان الشهيد رودكي فضلا عن كونه من المخططين للعمليات الحديثة في القوة البحرية للحرس الثوري فقد بذل جهودا ناجحة في تسليح الزوارق السريعة بالقذائف والصواريخ الموجهة وتدشين الدفاع الجوي وكذلك تبلور النواة الاساسية لجبهة المقاومة.

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