الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

منعطف جديد تدخل به تونس بعد عزل رئيسها 57 قاضيا اتهمهم بالفساد

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

منعطف جديد تدخله تونس، فسيد قصر قرطاج مازال مصرا على فرض تغييراته على الساحة التونسية رغم الانتقادات الداخلية والخارجية التي توجه اليه.

خاص بالعالم

وموازاة لهذا الاصرار قام الرئيس التونسي بعزل سبعة وخمسين قاضيا يرى انهم متهمين بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وضمت القائمة التي عزلها سعيد قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي المتهم في نظر السلطة الحاكمة بانه أخفى ملفات قضايا إرهابية وعلى علاقة وطيدة بحزب النهضة الاسلامي المعارضة لسياسات سعيد وهو ما تنفيه النهضة.

وبينما يصف معارضو الرئيس التونسي عزل القضاة بانه ترسيخ لحكم الرجل الواحد، يرد سعيد عليهم بان القضاء هو وظيفة وليست سلطة وانه لا ينوي التدخل فيه بالرغم انه لطالما اتهم قضاة بأنهم متورطين في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.

قيس سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قبل عزله للقضاة السبعة والخمسين، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهي هيئة دستورية مستقلة وعوضه بمجلس مؤقت، خطوةٌ أثارت احتجاجات ضده، وقالت هيئات قضائية وقوى سياسي ان سعيد يريد ان يضع يده على السلطة القضائية.

واذا كان وضع السلطة القضائية بهذه الصورة، فوضع حركة النهضة المعارضة ليست بافضل منه، فقد حذرت حركة النهضة من استعمالِ ما يعرف اعلامياً بقضية الجهاز الامني السري في ضرب الحركة ورئيسها راشد الغنوشي واتخاذِ إجراءات غيرِ دستورية بحقها.

وأكدت الحركة أنه لا علاقة لها بامتلاك مثل هذا جهاز أو الضلوعِ في الاغتيالات السياسية. وكان هذا التحذير ردا على اتهام هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البرهامي اللذَيْن تم اغتيالُهما عام الفين وثلاثة عشر؛ فقد اتهمت هيئة الدفاع، حركةَ النهضة بالاضرارِ بامنِ الدولة الخارجي عبرَ جهازٍ أمني سري، معتبرة أن قرار القضاء فرض حظرِ السفرِ على أربعةٍ وثلاثين شخصاً بينهم الغنوشي على ذمةِ التحقيق؛ دليلاً على وجودِ شبهات تورط حقيقية.

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي: هناك قضاة متورطون بالفساد.. والأسماء قريبا

شاهد..الاعلان عن جبهة جديدة بتونس، تتعهد بإسقاط الرئيس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'اسرائيل' في دائرة الهواجس بعد هذه الجريمة..

كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ذكرى الصرخة

باقري كني يلتقي مسؤولين سياسيين واقتصاديين في اوسلو

أسعار المحروقات تلهب جيوب الأردنيين

صحيفة بريطانية: الرياض ستزيد إنتاج النفط إذا خفضت موسكو

الحشد الشعبي يطيح بداعشي في محافظة صلاح الدين