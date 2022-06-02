شاهد: قناصة الاحتلال تغتال شباناً فلسطينيين وتعدم صحفية بالضفة

خاص بالعالم

مصادر محلية اكدت ان قناصة الاحتلال التي اعتلت اسطح المباني اطلقت الرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة اثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم لاعتقال عدد من الفلسطينيين، ما ادى الى استشهاد الشاب أيمن محمود محيسن وإصابة شابين آخرين، وُصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

في غضون ذلك، دمرت وحدة هندسية تابعة لجيش الاحتلال منزل عائلة ضياء حمارشة في البلدة باستخدام المتفجرات.

ويوم امس استشهد شاب آخر وأصيب ستة آخرون جنوب غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت استشهاد بلال كبها عقب إصابته بجروح في الصدر والفخذ، مشيرة الى ان طاقمها الطبي تعامل مع ستة إصابات أخرى برصاص الجيش في بلدة يَعْبد.

وقبل ذلك، استشهدت الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل بالضفة، وهي في طريقها إلى عملها في إحدى المحطات الإعلامية.

وزعم جيش الاحتلال أن الشهيدة حاولت طعن أحد الجنود الإسرائيليين. وقمعت قوات الاحتلال موكب جنازة الشهيدة لدى وصوله إلى المخيم، مما أسفر عن اندلاع مواجهات في المكان.

الفصائل الفلسطينية وأوساط رسمية وحزبية ونقابية دانت إعدام الصحفية، محمّلة حكومة الكيان المسؤولية.

وتفيد معطيات وزارة الصحة الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة 59 فلسطينيا، بينهم 11 تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، وبينهم خمس نساء.

