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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: سرب من المروحيات الروسية يحلّق في اجواء ريف حلب الشمالي بسورية قرب خطوط التماس مع المجموعات المسلحة الموالية لتركيا
عبداللهيان يؤكد استعداد ايران لانجاز اتفاق جيد ومستديم وقوي ويقول ان الاتفاق بات ممكنا اذا التزمت جميع الاطراف بالدبلوماسية وليس التهديد
عبداللهيان: لقد توصلنا الى اتفاقات مرضية للطرفين خلال زيارة غروسي الاخيرة لطهران ونعتبر التدخلات السياسية بشؤون الوكالة غير بناءة
عبداللهيان: لايمكن قلب الحقائق حول مسيرة التعاون بين طهران والوكالة الذرية والتاييد المستمر لسلمية برنامج ايران النووي بمواقف سياسية متسرعة
وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره السنغافوري هاتفيا ضرورة انهاء العملية غير البناءة في افتعال الاجواء خلال اجتماعات مجلس حكام الوكالة الذرية
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" و7 مسيرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية
مصادر فلسطينية:جماعات الهيكل المتطرفة تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى يومي الأحد والإثنين القادمين، فيما يسمى بعيد نزول التوراة العبري
قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي: أي عدوان تركي على شمال سوريا سيؤثر سلبا على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش
مراسل العالم: الجيش التركي يجدد عدوانه على قرى في شمال ناحية ابو راسين بسلاح المدفعية الثقيلة ومعلومات عن اصابات بين المدنيين السوريين
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" و7 مسيرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش
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