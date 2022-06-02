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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" و7 مسيرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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