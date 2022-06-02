'اسرائيل' في دائرة الهواجس بعد هذه الجريمة..

العالم - ما رأيكم

ويقول باحثون سياسيون:"بعد الحرب الروسية – الاوكرانية أصبح الجميع متأكداً بأن العالم سيشهد تعدد أقطاب يشمل روسيا والصين وايران".

ويوضح كتاب سياسيين ان "اسرائيل" اصبحت تلعب في الوقت الضائع وهي مرتبكة وتحاول الايحاء للاخرين بأنها دولة قوية وتستطيع القيام بالمبادرة والتهاجم، مؤكدين ان عمليات الاغتيال التي تقوم بها يصب في هذا الاتجاه.

ويؤكد باحثون سياسيون ان "اسرائيل" وجدت ان سياسة القمع في غزة والضفة الغربية واغتيال الأشخاص لن تجدي نفعاً والمزاج العام يتحرك نحو مساندة الفصائل المقاومة، فأصبحت تخشی انفجاراً عسكرياً في الضفة الغربية يجعلها غزة ثانية امام الاحتلال.

ويشير باحثون بالشؤون الاسرائيلية الی ان الصحيفة العبرية يديعوت احرونوت وصفت مسيرة الاعلام الاسرائيلية بأنها مسيرة الخوف وعدم السيادة.

ويؤكد باحثون بالشؤون الاسرائيلية ان مسيرة الاعلام الاسرائيلية مع كل عددها وعديدها لم تستطع ان تخطو خطوة واحدة الی المسجد الأقصی خوفاً من رد فعل المقاومة.

ويوضح باحثون بالشؤون الاسرائيلية ان شرطة الاحتلال استخدمت 3 آلاف من قواتها ليس فقط خوفاً من مواجهة المقدسيين الفلسطينيين بل لمنع الصهاينة اختراق الخط الاحمر الذي عينته المقاومة الفلسطينية وهو اقتحام المسجد الاقصی وهذا يثبت تحقيق حالة ردع حقيقية انجزتها المقاومة ضد الاحتلال.

ويقول باحثون سياسيون ان "اسرائيل" تعلم بأن رد ايران علی الجريمة الاسرائيلية باغتيال الشهيد خدايي قادم لامحالة وتعلم ان هذا الرد سوف يكون اكبر من مجرد استهداف سائح اسرائيلي في مكان ما، بل سيكون موجعاً ورادعاً.

ويؤكد باحثون سياسيون ان ايران ردت علی اكثر من 20 عملية اسرائيلية داخل كيان الاحتلال وخارجه وهذه المرة ايضاً سوف يكون الرد الايراني اكبر من الجريمة التي ارتكبها الاحتلال.

ويبين باحثون سياسيون ان "اسرائيل" تحاول توريط الولايات المتحدة في الخطر الذي يهددها ولهذا كتبت نیويورك تايمز ان "اسرائيل" هي التي تقف وراء عملية اغتيال الشهيد خدايي في طهران ونشر هكذا تسريبات معناه ان الولايات المتحدة تريد ان تؤكد عدم تدخلها في هذه العملية وتجنب عواقبها.

ما رأيكم: