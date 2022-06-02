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المبعوث الأممي يعلن الإتفاق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

كما كان متوقعا أعلن المبعوث الاممي الخاص باليمن هانس جرندبيرج الاتفاق بين الاطراف المتحربة في اليمن على تمديد الهدنة الانسانية التي اقترحتها الامم المتحدة لشهرين اضافيين.

العالم - خاص بالعالم

غروندبرغ قال ان اطراف النزاع استجابت بشكل ايجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن وان الهدنة المجددة تدخل حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية وتبدأ من الثاني من يونيو وحتى الثاني من أغسطس المقبل.

وشدد المبعوث الاممي ان الاطراف ستعود لبحث موضوع فتح الطرقات ورفع الحصار في العاصمة الاردنية عمان.هذا وكانت الأمم المتحدة، أفادت في وقت سابق، بأنها تلقت إشارات ايجابية أولية من طرفي النزاع حول تمديد الهدنة الحالية.

كما اجرى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش اتصالات متعدده بالمسؤولين في دول العدوان وشدد الأمين العام على الدور الحاسم للهدنة في تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من اليمن وعبر اليمن حسب تعبيره.

هذا وكانت صنعاء قالت ان تمديد الهدنة مرهون برفع المعاناة عن الشعب اليمني واكد المجلس السياسي الاعلى الحاكم في صنعاء ان قرار تمديد الهدنة مرهون بالالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى راسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية ورفع الحصار عن البلاد بشكل كامل.

وحمل المجلس السياسي خلال اجتماع له دول التحالف العدوان السعودي الاماراتي التعثر الذي يشهده ملف فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات اليمنية.

وأكد المجلس السياسي على أن اليمن لم تكن معتدية على أحد وصنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعواته مشددا على أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. المبعوث الأممي يعلن الإتفاق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين