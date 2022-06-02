روسيا تعارض مشروع قرار ضد إيران في مجلس حكّام وكالة الطاقة الذرية

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار في محادثة هاتفية مع وزير خارجية سنغافورة ' فيفيان بالاكريشنان' إلى أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا من خلال عملية ايجابية الى توافقات ترضي الطرفين وذلك خلال زيارة مدير الوكالة رافاي غروسي الاخيرة لطهران لكنه اعتبر أيضا أن التدخلات السياسية في الشؤون الفنية للوكالة بانها غير بناءة.

التدخل غير البناء في الملف النووي الإيراني صدر هذه المرة عن دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي التي طالبت في بيان بالمشاركة في محادثات إلغاء الحظر فقوبلت بإنتقاد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الذي أكد ان الاتفاق النووي والدول الموقعة عليه باقرار نص الاتفاق والقرار اثنين وعشرين - واحد وثلاثين محدد تماما؛ وعليه فإن طرح هكذا مطالب تعلم الجهات التي تقف وراءها بانه اجراء غير مبرر ولاساس له.

روسيا وعلى لسان ممثلها لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف رفضت وبشدة مشروع قرار ضد ايران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته بانه غير بناء ولا يخدم العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لا يسهم في إحياء الاتفاق النووي.

إلى ذلك شكلت محاولات عرقلة مسار محادثات ففينا لإلغاء الحظر محور مقابلة خاصة لرئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني وحيد جلال زاده مع قناة العالم أكد فيها ان الكيان الصهيوني وبعض الدول تضغط على الولايات المتحدة لكي تتراجع عن التوقيع على اتفاق في هذا المجال.



هذا وقد اظهرت إيران مرارا دعمها لمحادثات فيينا والتوصل إلى نتائج حقيقية في هذا المجال فيما لم تتوقف يوما عن التعاون مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي واضعة منشاتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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