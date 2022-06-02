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عبداللهيان يؤكد استعداد ايران لانجاز اتفاق جيد ومستديم وقوي ويقول ان الاتفاق بات ممكنا اذا التزمت جميع الاطراف بالدبلوماسية وليس التهديد

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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