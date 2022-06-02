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الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا للمصادقة على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا للمصادقة على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قالت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، إن ممثلي الدول الأعضاء سيجتمعون مساء اليوم الخميس، في لوكسمبورغ، من أجل المصادقة على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

العالم ـ أوروبا

غرد حساب البعثة الفرنسية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي حاليا،: "يجتمع الممثلون الدائمون في لوكسمبورغ هذا المساء. وعلى أجندتهم: "العدوان على أوكرانيا - المصادقة على حزمة العقوبات السادسة"، في إشارة إلى العقوبات ضد روسيا.

قدمت دول الاتحاد الأوروبي على التوالي خمس مجموعات من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وكجزء من الحزمة السادسة المقبلة، يفكر الاتحاد الأوروبي في إمكانية التخلي عن النفط الروسي. وتمنع بعض دول الاتحاد، ولا سيما المجر، اعتماده خوفا من التأثير السلبي لهذه الخطوة على اقتصادها.

واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس / آذار تطوير خطة خاصة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تخفض بمقدار الثلثين - أي بنحو 100 مليار متر مكعب - الطلب على الغاز الروسي في عام 2022. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أوائل مايو / أيار، إنه كجزء من الحزمة السادسة القادمة من العقوبات ضد روسيا ، ستقترح المفوضية حظراً مرحلياً على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

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