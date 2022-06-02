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الأمم المتحدة تعتمد تغيير اسم تركيا

الأمم المتحدة تعتمد تغيير اسم تركيا
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية، بناء على طلب من أنقرة.

العالم ـ تركيا

وبحسب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فقد تلقت الهيئة الدولية رسالة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة "Türkiye" عوضا عن الصيغة المعتادة "Turkey" في الساحة الدولية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن دوجاريك قوله، إن "تغير اسم البلد من صيغة إلى أخرى دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة".

وسيتم تداول الصيغة الجديدة "Türkiye" في اللغات الأجنبية كما تكتب بالتركية، حسبما ذكرت "الأناضول".

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تناول في أحد خطاباته مسألة تعديل صيغة اسم الدولة قائلا إن اسم "Türkiye" يعد "أفضل ممثل ومعبّر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي" وفقا لتعبيره.

وأوصى أردوغان الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.

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