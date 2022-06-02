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الشهيد القائد اتخذ خيار تحصين مجتمعنا المسلم من الداخل ورفع مستوى الوعي والدفع به إلى الموقف الجماهيري الواسع على أساس المشروع القرآني

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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