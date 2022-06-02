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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد الحوثي: السفير الأمريكي تابع عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطة في اليمن آنذاك لكل من يرفع الشعار رغم أن حراكهم كان سلميا وقانونيا
السيد الحوثي: بعد أقل من عام على إطلاق الشعار انزعجت السفارة الأمريكية في صنعاء منه فدفعت السلطة لمواجهته
كلمة قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبدالملك الحوثي بمناسبة ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين
كلمة قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبدالملك الحوثي بمناسبة ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين
السيد الحوثي: الشعار كشف زيف شعارات أعداء الأمة في حرية التعبير والرأي بعد أن تحركوا بشكل عدائي لمواجهته
السيد الحوثي: الصرخة في وجه المستكبرين عنوان لبناء الأمة عسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات والنهوض بمشروع حضاري يبنى على الهوية الإسلامية
كلمة قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبدالملك الحوثي بمناسبة ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين
الشهيد القائد اتخذ خيار تحصين مجتمعنا المسلم من الداخل ورفع مستوى الوعي والدفع به إلى الموقف الجماهيري الواسع على أساس المشروع القرآني
السيد الحوثي:الشعار أتى ضمن نشاط تعبوي وتثقيفي واسع وخطوات عملية كان منها مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
السيد الحوثي:الأمة بحاجة للتعبئة لتكون في حالة يقظة ووعي تجاه مؤامرات الأعداء ولتتحصن من عملية الاختراق والاستقطاب
السيد الحوثي: السفير الأمريكي تابع عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطة في اليمن آنذاك لكل من يرفع الشعار رغم أن حراكهم كان سلميا وقانونيا
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش
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