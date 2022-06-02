بأمر رئاسي.. الرئيس التونسي يعفي57 قاضيا من مهامهم

العالم - مراسلون

أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل وحزب العمال وحزب القطب التي أعلنت إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة، قالت إن قرار إعفاء القضاة يعكس توجه سعيد للسيطرة على القضاء واصفة اياه بالمجزرة.

الرئيس قيس سعيد اعتبر ان تطهير القضاء ضروري لتطهير البلاد معددا التهم التي اتخذ على أساسها قرار إعفاء القضاة واهمها ملفات فساد وتعطيل البت في قضايا ذات صلة بالارهاب واخفاء ملفات و التعامل مع اطراف سياسية.

قائمة القضاة المشمولين بقرار الاعفاء شملت رؤساء دوائر قضائية وتفقدية ورؤساء هياكل بينهم رئيس جمعية القضاة الشبان الذي هدد بالدخول في تحركات احتجاجية لمواجهة قرار الاعفاء واصفا اياه بالقرار الظالم.

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