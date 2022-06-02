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قطر تدين إعدام الاحتلال الصحفية الفلسطينية وراسنة

قطر تدين إعدام الاحتلال الصحفية الفلسطينية وراسنة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

دانت قطر "بأشد العبارات"، اليوم الخميس، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية غُفران وراسنة، شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

العالم- الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: إن "هذه الجريمة الشنيعة تمثل حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وشددت الوزارة على "ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف وذي مصداقية في هذه الجريمة النكراء، وتقديم الجناة إلى العدالة".

ودعت، في بيانها، المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وحمايتهم".

وأشار البيان إلى أن "القانون الإنساني الدولي يعتبر الصحفيين والإعلاميين والأفراد الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة عمومًا مدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم".

واستشهدت الصحفية غفران وراسنة (31 عامًا)، صباح الأربعاء؛ إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليها عند مفترق طرق "العروب"، بالقرب من مجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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