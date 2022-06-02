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مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال في الصدر قرب جدار الفصل في قرية المدية غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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