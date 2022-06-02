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تركيا تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام

تركيا تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن إسطنبول ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة لبحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

العالم ـ تركيا

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة بإحدى الجامعات التركية "نعمل مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تصدير القمح الأوكراني إلى دول العالم عبر ممر آمن من خلال إزالة الألغام المزروعة في البحر".

وأضاف "سنناقش هذه الآلية في اجتماع تقني في إسطنبول خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أنه "سنقوم بإنشاء مركز في إسطنبول للمراقبة".

وأوضح الوزير التركي أن "بعض الدول تطالبنا بضمها إلى الآلية الجديدة ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع".

وفي وقت سابق، حث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الأمم المتحدة على إيجاد حل سريع لفتح الموانئ واستخدام الممرات البحرية، لتسهيل تصدير القمح الأوكراني إلى العالم، ومنع حدوث أزمة غذاء.

وأكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دورا في تطبيق هذا الحل، في حال تم الاتفاق على ذلك، بين الأمم المتحدة وروسيا.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس: "نحث الأمم المتحدة على إيجاد حل سريع لفتح الموانئ، واستخدام الممرات البحرية".

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