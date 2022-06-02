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وزارة الصحة الفلسطينية:

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله+فيديو

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى عودة محمد عودة (17 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر بالقرب من جدار الفصل العنصري بقرية المدية، ونقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج، ليعلن لاحقا ارتقاءه شهيدا.

العالم- فلسطين

وبينت أن الفتى عودة والذي وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية، موضحة أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة جداً.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الفتية والأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري، ما أدى لإصابة أحدهم.

يُشار إلى أن المدية تقع على بعد 25 كم غرب رام الله، ويبلغ عدد سكانها (1600 نسمة)، وتقام على جزء من أراضيها مستوطنتي "موديعين" و"حشمونئيم".

والقرية محاذية قرب الخط الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، والذي بات يفصل الأراضي الفلسطينية إلى أرض 48 وأراضي الضفة الغربية.

ويعد الشهيد عودة هو الشهيد الخامس منذ أمس، حيث استشهد صباح اليوم الأسير المحرر أيمن محمود محيسن (21 عاما) استشهد برصاص الاحتلال، إثر مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

واستشهد الليلة الماضية، الشاب بلال عوض كبها (24 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين.

وفي وقت سابق أمس، استشهدت الأسيرة المحررة الصحفية غفران وراسنة (31 عاما)، متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليها، بدعوى تنفيذ عملية طعن، في حين استشهد القيادي في سرايا القدس ياسر المصري متأثرًا بجراحه في معركة سيف القدس.


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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال +فيديو

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