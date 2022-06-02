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التلفزيون السوري: استشهاد 3 مواطنين وإصابة 21 آخرين باستهداف مجموعة إرهابية حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب ديرالزور

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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