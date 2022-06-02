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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 63 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس
مراسل العالم عن تنسيقيات المسلحين: الجيش التركي يستهدف بقذائف المدفعية مطار منغ في ريف حلب السورية الشمالي
الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله
مصادر يمنية: 63 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس اليمنية
المطران صليبا: الامام الخميني فتح ايران على العالم
المطران صليبا: اهدتني السفارة الايرانية نسخة من كتاب العهد الجديد السرياني
المطران صليبا: كل طبقات وشرائح المجتمع الايراني على اختلاف اديانها ممثلة في مجلس الشورى
المطران صليبا: المسيحيون الذين عادوا الى ايران بعد الثورة كانت ممتلكاتهم كما هي ولم تتعرض لاي اعتداء من أحد
المطران صليبا: بعد مرور اعوام قليلة على قيام الثورة الاسلامية الكثير من المسيحيين وخاصة الارمن كانوا ينعمون بحياة جيدة أفضل من ذي قبل
المطران صليبا: نظرتنا وقناعاتنا تغيرت بعد لقاء الامام الخميني وايقنا بان الامام يستحق هذه المكانة الكبيرة وان البلاد بأياد أمينة
المطران صليبا: لدى لقائنا بالامام الخميني الراحل شعرنا بالامل وبعطف خاص أن كرمنا الله بلقائه في حياتنا
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش
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