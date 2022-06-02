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الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أرتال عسكرية؛ وتعزيزات؛ تدفع بها تركيا إلى الأراضي السورية؛ على وقع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة في ريفي حلب والحسكة؛ اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة؛ أنه سيتسبب في أزمة إنسانية ويقوض حملتها ضد إرهابيي داعش.

العالم - خاص بالعالم

وقال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية:"نحن قلقون من التهديدات التركية الجديدة التي تشكل خطرا كبيرا على شمال سوريا. إن أي هجوم سيؤدي إلى انقسام السوريين، وخلق أزمة إنسانية جديدة، وتشريد السكان الأصليين والنازحين، التصعيد سيؤثر سلبا أيضا على حملتنا ضد داعش".

لكن يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ماض في خطة إنشاء ما أسماه منطقة امنة على عمق ثلاثين كيلومترا الشمالي السوري؛ وقال إنه سيعمل على تطهيره من الإرهابيين. وهو أمر يقلق واشنطن بشدة لأنه يعرض القوات الأمريكية التي لها وجود في سوريا للخطر ويقوض الاستقرار الإقليمي.

جدد الرفض لأي عمل عسكري السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد؛ خلال زيارة لها لبلدة هاتاي التركية بالقرب من الحدود السورية؛ وأكدت أنه ينبغي عدم الإقدام على أي تحرك من شأنه أن يمثل خرقا لخطوط وقف إطلاق النار؛ لأن أي عمل من هذا القبيل لن يؤدي فقط إلى زيادة المعاناة، ولكن سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد النازحين، بما في ذلك محاولات البعض عبور الحدود إلى تركيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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