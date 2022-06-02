زاخاروفا تعلق على إدراجها ضمن قائمة العقوبات الجديدة

العالم ـ روسيا

وأشارت زاخاروفا إلى أن العقوبات ضدها مجرد "استعراض"، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي حسبات بنكية أو أصول في الخارج.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت أفرادا وكيانات بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف.

وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي أن العقوبات ضد موسكو شملت 17 فردا، و16 كيانا، بجانب 7 سفن بينهما يختان بزعم ارتباطهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.