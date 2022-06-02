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النرويج تثمن الدعم الايراني للاجئين الأفغان

النرويج تثمن الدعم الايراني للاجئين الأفغان
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

ثمنت وزيرة الخارجية النرويجية "آنيكن هويتفلت" لدى استقبالها مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري الدعم الذي تقدمه ايران للاجئين الافغانيين على اراضيها مبدية استعدادها لزيارة طهران.

العالم - إيران

وقد اجتمعت هويتفلت مع مساعد الشؤون السياسية لوزارة الخارجية الايرانية "علي باقري كني" الذي يزور اوسلو للمشاركة في الاجتماع العاشر للمشاورات السياسية الايرانية النرويجية، واعربت خلال اللقاء عن تقديرها وشكرها للدعم الواسع الذي تقدمه ايران منذ عقود للاجئين الافغانيين ورحبت بالحوار الجاري بين ايران والنرويج حول القضايا والمشاكل التي تعاني منها افغانستان والدعم الايراني لحل هذه المشاكل.

كما اكدت هويتفلت ترحيبها واستعدادها لزيارة ايران وكررت الدعوة لنظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان لزيارة النرويج والمشاركة في اجتماعات اوسلو.

من جانبه اعتبر باقري ان العلاقات الثنائية بين ايران والنرويج في خضم اشتداد أزمة الغذاء والطاقة في العالم، تعود بالنفع ليس فقط على البلدين بل على القارة الاوروبية بأجمعها.

وتابع باقري ان على ايران والنرويج بذل الجهود لتدعيم الارادة السياسية لدى الجانبين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

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