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الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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