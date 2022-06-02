ايران مستعدة لتزويد القارة الأفريقية بلقاحات كورونا

العالم - إيران

وأشار امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع اومامو الى التطور الحاصل في سير انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين مؤكدا اهمية العلاقات مع افريقيا وخاصة كينيا وكذلك ضرورة التعاون بين ايران وكينيا بشأن بعض الاخطار المشتركة على الصعيد الدولي مثل الارهاب والقرصنة البحرية.

من جانبها اكدت وزيرة الخارجية الكينية على اهمية مكانة ايران ودعت الى تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما اشارت الى قرب انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للبلدين واعربت عن املها في ان تؤدي اجتماعات هذه اللجنة الى تعزيز وتطوير العلاقات بين ايران وكينيا.