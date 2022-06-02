هذه الأحزاب في تونس تطلق حملة لاسقاط استفتاء قيس سعيد

العالم - تونس

وتتكون الحملة من مجموعة من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية هي: "حزب التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"حزب التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب القطب" و"حزب العمال"، التي أكدت تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد السبت أمام هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة الرئيس.

ودعا قيس سعيّد، منذ أيام، التونسيين إلى استفتاء هيكلي لتغيير منظومة الحكم، في 25 تموز/يوليو المقبل، عبر التصويت على دستور لم يُجهّز بعد، ومن دون روزنامة إلى اليوم، وسط تحذير الخبراء والمنظمات من الغموض الذي يلف الاستفتاء، عبر بروز ملامح التضييق على الأحزاب والناخبين.