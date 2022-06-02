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مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 63 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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تسجيل أكثر من 60 خرقا في الحديدة خلال الساعات الماضية

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