الرئيس الإيراني: وقف حدوث وفيات كورونا جاء رغم الحظر الظالم

العالم - إيران

وفي هذا البيان الذي وجهه الرئيس الإيراني مساء اليوم الخميس الى ابناء الشعب الايراني، أكد رئيسي على الوقوف اجلالا للشهداء المدافعين عن الصحة والسلامة (المنتسبون الى القطاع الصحي الذين قضوا نحبهم اثناء القيام بواجبهم في معالجة مرضى كورونا) كما قدم التعازي لجميع ذوي ضحايا هذه الجائحة قائلا ان هذه التضحيات والجهود والجهاد المؤمن للكوادر الطبية وعموم الشعب الايراني الشريف في هذه الفترة الخطيرة ستبقى خالدة في تاريخ البلاد وذاكرة الشعب الايراني الوفي.

واضاف رئيسي ان هذا الانجاز الكبير تم تسجيله في ظل تعرض بلادنا لحظر ظالم وشامل حتى في استيراد الدواء والمعدات الطبية والعلاجية من جانب بعض القوى من ادعياء حقوق الانسان، لكن في ظل الاعتماد والاتكال على القدرات الذاتية والامكانيات الداخلية والجهود والتضحيات المستمرة للكوادر الطبية وحملة التلقيح الوطنية تم تسجيل نجاحات كبيرة للبلاد وقد اذعنت منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بوقوف ايران ضمن الدول المتقدمة في مجال الوقاية وعلاج مرض كورونا.

كما أكد رئيسي ان السيطرة على فيروس كورونا في البلاد لا تعني انتهاء هذه الجائحة واجتثاثها بل من الضروري الامتثال للبروتوكولات الصحية واكمال حملة التلقيح الوطنية للحفاظ على انجازات الكوادر الطبية المدافعة عن السلامة وصونها.