واشنطن تعتزم اصدار قرار مناهض لإيران في مجلس حكام الوكالة

العالم- الأميرکيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تعتزم مرافقة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يركز على ضرورة التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، عن "أننا لا نزال نرى أن العودة المتبادلة للاتفاق النووي الإيراني، تصب في مصلحة أمننا القومي".

ولفت إلى "أننا نشعر بقلق عميق إزاء العنف المستمر في الضفة الغربية والقدس".

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الإيرانية، أنه "حان الوقت ليتوقف الثلاثي الأوروبي وأميركا عن تجاهل ما تقوم به اسرائيل"، مشيرة إلى انهم "يتجاهلون حقيقة أن إسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تملك السلاح النووي".

ولفتت في بيان لها، إلى أنه "بإمكان الثلاثي الأوروبي وأميركا اختيار الدبلوماسية أو السعي عكس ذلك ونحن مستعدون للخيارين"، مؤكدة أن "إسرائيل هي العدو الأول للاتفاق النووي ومعاهدة الحد من الانتشار النووي والكل يعرف ذلك جيدا".