الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تعتزم اصدار قرار مناهض لإيران في مجلس حكام الوكالة

واشنطن تعتزم اصدار قرار مناهض لإيران في مجلس حكام الوكالة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ، مساء الخميس ، أنها تعتزم إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، برفقة ثلاث دول أوروبية.

العالم- الأميرکيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تعتزم مرافقة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يركز على ضرورة التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، عن "أننا لا نزال نرى أن العودة المتبادلة للاتفاق النووي الإيراني، تصب في مصلحة أمننا القومي".

ولفت إلى "أننا نشعر بقلق عميق إزاء العنف المستمر في الضفة الغربية والقدس".

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الإيرانية، أنه "حان الوقت ليتوقف الثلاثي الأوروبي وأميركا عن تجاهل ما تقوم به اسرائيل"، مشيرة إلى انهم "يتجاهلون حقيقة أن إسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تملك السلاح النووي".

ولفتت في بيان لها، إلى أنه "بإمكان الثلاثي الأوروبي وأميركا اختيار الدبلوماسية أو السعي عكس ذلك ونحن مستعدون للخيارين"، مؤكدة أن "إسرائيل هي العدو الأول للاتفاق النووي ومعاهدة الحد من الانتشار النووي والكل يعرف ذلك جيدا".

روابط ذات صلة

طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية

قبيل اجتماع مجلس الحكام.. غروسي يزور الكيان الصهيوني

موسكو تنتقد مشروع قرار الوكالة الذرية بشأن ايران

روسيا تعارض مشروع قرار ضد إيران في مجلس حكّام وكالة الطاقة الذرية

بكين تعارض قرار الوكالة الذرية ضد إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النواب الأمريكي يحقق في استثمارات سعودية في شركة جاريد كوشنر

واشنطن تعتزم اصدار قرار مناهض لإيران في مجلس حكام الوكالة

طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية

قبيل اجتماع مجلس الحكام.. غروسي يزور الكيان الصهيوني

بالفيديو.. تحذير من تنفيذ تركيا تغييرا ديمغرافيا في شمال سوريا

برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري.. بحث آفاق تطوير مشاريع التشاركية