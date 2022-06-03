وسائل إعلام: بايدن سيلتقي محمد بن سلمان لأول مرة هذا الشهر

العالم - السعودية

وتشير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن بايدن يعتزم استعادة العلاقات بين البلدين بعد تأزمها على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية خلال جولته التي ستشمل أوروبا و"إسرائيل".

وأعادت "نيويورك تايمز" إلى الأذهان تصريحات بايدن التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية، حيث أعلن عزمه تحويل السعودية إلى "دولة مارقة".

ويشير الخبراء إلى أن الهدف من زيارة بايدن للسعودية سيكون خفض أسعار النفط في ظل محاولات واشنطن لـ "عزل" روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.