الرئيس الجزائري يلتقي قيادة أقدم حزب معارضة لبحث "لم الشمل"

العالم- افريقيا

ونشرت الرئاسة الجزائرية شريط فيديو للقاء مرفوقا ببيان جاء فيه، أن الرئيس تبون استقبل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والوفد المرافق له.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر حول فحوى اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة لقاءات لتبون مع قادة أحزاب وشخصيات سياسية ونقابات لبحث مبادرة "لم الشمل".

بدوره، قال أوشيش، في تصريحات مصورة نشرتها الرئاسة على صفحتها بفيسبوك، إن حزبه "رد بإيجابية على دعوة الرئيس وفاء لمبادئه حول تبني الحوار والمعارضة المسؤولة".

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض 3 نقاط رئيسة، أولها طلب توضيحات حول المبادرة، وضرورة أن تكون "مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي"، والثانية، عرض تصور الحزب لحوار يهدف لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بينما كانت النقطة الأخيرة حسب أوشيش، "احترام الشروط المسبقة لأي حوار كإشارات حسن نية للشركاء السياسيين وخاصة اطلاق سراح ودون شروط للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".

وجبهة القوى الاشتراكية، حزب يساري أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد عام 1963 وظل يعمل سرا حتى عام 1989 عندما فتح مجال التعددية الحزبية، وظل يعارض كل سياسات النظام الحالي.

وقاطع الحزب الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت بالجزائر في يونيو/حزيران 2021. لكنه شارك في الانتخابات المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقبل أيام، تحدث الرئيس الجزائري لأول مرة عن مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها خلال لقاء مع الجالية بتركيا في مستهل زيارة إلى أنقرة.

ووصف تبون المشروع بـ"الضروري" من أجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة” كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأعلن الرئيس الجزائري بالمناسبة عن انعقاد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة" بعد اللقاءات الفردية التي أجراها مع قادة الأحزاب، مبرزا أن هذه اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا.