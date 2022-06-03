ذكرى معركة سيف القدس في سطور..

العالم - إنقلاب الصورة

وبدأت هذه المعركة وزلزلت عرش الصهاينة من الداخل ونقلت المعركة من مكان الى مكان، وكان لها نتائج كبيرة على كل المستويات، حيث أنها رفعت معنويات الشعب الفلسطيني إلى أعلى المرتبات.

ورسمت معركة سيف القدس خطوطا حمرا اضافة الى الخطوط التي كان المقاومون الفلسطينيون قد رسموها بالدم.

وجعلت المقاومة خطوط حمر جديدة امام الاحتلال في الذكرى الاولى لمعركة سيف القدس، حيث كان قبل عام المساس بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس خطين احمرين، واليوم انضم الاسرى ومخيم جنين واهله الى الخطوط الحمر، وخطت المقاومة معادلة جديدة لم يعهدها الاحتلال سابقا، حيث اصبح هو مؤسساته العسكرية والأمنية صاغرا اماماها كي لا يجد نفسه بمواجهة المقاومة وصواريخها مجددا، ولا سيما بعد ما أصدر الاحتلال اوامر لجنوده بتنقل بزي مدني كي لا يتحولوا اهدافا للفلسطينيين في الداخل المحتل بعد سلسلة من العمليات الفدائية النوعية قبل شهر رمضان المبارك.