في ذكرى السنوية الاولى.. انعكاسات معركة سيف القدس

العالم - خاص بالعالم

نعيش في هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس، التي انطلقت بعدما قام العدو الصهيوني بمحاولة إقتحام المسجد الأقصى، واقتحام وتدمير حي الشيخ جراح.

وبدأت هذه المعركة وزلزلت عرش الصهاينة من الداخل ونقلت المعركة من مكان الى مكان، وكان لها نتائج كبيرة على كل المستويات، حيث أنها رفعت معنويات الشعب الفلسطيني إلى أعلى المرتبات.

وجعلت المقاومة خطوط حمر جديدة امام الاحتلال في الذكرى الاولى لمعركة سيف القدس، حيث كان قبل عام المساس بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس خطين احمرين، واليوم انضم الاسرى ومخيم جنين واهله الى الخطوط الحمر، وخطت المقاومة معادلة جديدة لم يعهدها الاحتلال سابقا، حيث اصبح هو مؤسساته العسكرية والأمنية صاغرا اماماها كي لا يجد نفسه بمواجهة المقاومة وصواريخها مجددا، ولا سيما بعد ما أصدر الاحتلال اوامر لجنوده بتنقل بزي مدني كي لا يتحولوا اهدافا للفلسطينيين في الداخل المحتل بعد سلسلة من العمليات الفدائية النوعية قبل شهر رمضان المبارك.

واسست معركة سيف القدس بكل صراحة ووضوح لعهد جديد من المقاومة داخل اراضي 48 وداخل فلسطين ضد العدوالإسرائيلي، حيث شكلت حصنا كاملا من الجرأة والشجاعة لا يمكن لاحد ان يعرف مداه وايضا من بركات سيف القدس انها اسست حلف القدس على مستوى المنطقة، حلف بين الفصائل في الداخل وبين فصائل محور المقاومة في الخارج.

فهل يقدم العدو الاسرائيلي على فعل ما، وتكون معركة سيف القدس 2 قد بدأت؟ وهل سيكون هذا ايذانا ببدء المعركة الكبرى، معركة زوال هذا الكيان؟ نتتظر وان النصر صبر ساعة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6205348