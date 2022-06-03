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صنعاء: تم القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية

صنعاء: تم القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض بصنعاء "محمد عبدالسلام"، أنه تم القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية، على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين.

العالم - اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له مساء الخميس، “بعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة وجهات أخرى ورفع رسالة أممية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى أمكن القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية”، لافتاً بقوله: “على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين”.

وشدد رئيس الوفد الوطني على أن “العبرةُ بمدى التزام الطرف الآخر بتعهداته ليُصار إلى بحث شامل للوضع الإنساني”.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ، تلقى رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تتضمن المطالبة بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين، والتأكيد على إيجاد معالجات إنسانية عاجلة وإصلاح ومعالجة التأخير الذي حصل في تنفيذ بنود الهدنة خلال الشهرين الماضيين.

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صنعاء: تم القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية