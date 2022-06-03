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وزير الصحة الإيراني يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية

وزير الصحة الإيراني يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي والوفد المرافق له الخميس في بغداد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية ولاسيما الطبية والصحية.

العالم - إيران

وذكر بيان حكومي عراقي أن الكاظمي أكد خلال اللقاء على "عمق الأواصر التأريخية والمجتمعية الوثيقة بين البلدين الجارين، وضرورة العمل على توسيع أفق التعاون المشترك وبما يسهم في خدمة الشعبين الصديقين".

من جانبه عبر الوزير الإيراني عن "استعداد بلاده للتعاون مع العراق في المجالات الطبية والصحية، وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي".

كما والتقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية، السيد عمار الحكيم، في مدينة النجف الأشرف وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي.

وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم أن الجانبين تداولا "في الهموم والتحديات المشتركة بين البلدين ومواجهة الأمراض والآفات والآوبئة التي ضربت العالم ومنها إيران والعراق".

ودعا الحكيم إلى "تكامل المؤسسات الصحية بين العراق وإيران وتبادل الخبرات بين الجانبين".

وبين أن "الأزمات الصحية ككورونا وغيرها أسهمت في تفجير الطاقات وأثبتت قدرة الكفاءات العراقية والإيرانية على مواجهة التحديات وابتكار الحلول".

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وزير الصحة الإيراني يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية

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