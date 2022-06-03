مسؤول أمريكي: بايدن سيزور السعودية إذا كان الأمر في مصلحة واشنطن

العالم - الأميرکيتان

وأكد أن الولايات المتحدة ترى السعودية "كشريك استراتيجي" في الكثير من القضايا بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "المخاوف" لا تزال موجودة لدى الإدارة الأمريكية حول سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان "والسلوك السابق الذي سبق معظمه الإدارة الحالية".

ولفت المسؤول إلى أن واشنطن ناقشت هذه المخاوف مع المملكة، مشددا على أن "الاتصالات والجهود الدبلوماسية" مع الرياض "تكثفت مؤخرا".

وقال إن بايدن "مصمم على أنه إذا ما كان الانخراط مع قائد دولة أخرى سيصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وسيسفر عن نتائج، فسيقوم بذلك".

يذكر أنه حتى الساعة لا يوجد إعلان رسمي من واشنطن عن زيارة لبايدن إلى السعودية، وكانت مصادر قد رجحت لـCNN أن بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وقت لاحق الشهر الجاري خلال زيارة سيجريها إلى المملكة، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي من الدولتين حول هذه الخطوة بعد.