السلطات البولندية تحذر اللاجئين الأوكرانيين.. ’لا أموال مجانية بعد اليوم’

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وجاء هذا الإعلان على لسان نائب رئيس وزارة الشؤون الداخلية والإدارة وممثل الحكومة لشؤون اللاجئين، بافيل شيفرناكر، ونقلته صحيفة رزيكزبوسبوليتا.

وقال شيفرناكر إن "معظم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا سيفقدون بدلهم اليومي وسيسري القرار في 1 يوليو/حزيران".

وأضاف قائلا: "فقط أولئك الذين يحتاجون إليها سيستمرون في تلقي الإعانة نحن نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك النساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن العديد من الأطفال".

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات تخطط لتشجيع اللاجئين على البدء في الكسب وتلبية احتياجاتهم بأنفسهم.

وقال الخبير البولندي بيوتر دلوجوش للصحيفة: "هذا القرار يظهر إلى حد ما أن الدعم يقترب من نهايته، وقد حان الوقت للعودة إلى أوكرانيا".