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الرئيس الإيراني يصل إلى مدينة آبادان لمتابعة حادث متروبل

الرئيس الإيراني يصل إلى مدينة آبادان لمتابعة حادث متروبل
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح الیوم الجمعة إلى مدينة أبادان وزار مبنى متروبل الذي تعرض لحادث الانهيار في الأسبوع الماضي.

العالم - إيران

ووصل رئيس الجمهورية إلى مدينة أبادان وزار شارع أمير كبير (أميري) لمراقبة عملية الإغاثة في مبنى متروبول عن كثب.

وتحدث رئيسي خلال الزيارة إلى عدد من التجار المحليين كما شرح عدد من أهالي آبادان مشاكلهم لرئيس الجمهورية.

وأكد الرئيس رئيسي أن الحكومة تتابع حادث انهيار مبنى متروبل في مدينة آبادان وتتعامل بحزم مع مسببي الحادث.

ووقع حادث انهيار في أجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان 23 أيار الماضي، مما أسفر عن 37 قتيلا.

یذكر أن فرق الانقاذ والإغاثة المنتشرة تواصل مهامها بكل دقة وحذر تحسبا لانهيار أجزاء أخرى من هذا المبنى.

وكان الرئيس الإيراني أوعز إلى مسؤولي البلاد، باتخاذ إجراءات عاجلة وتسخير جميع الطاقات في سياق إنقاذ وإغاثة المنكوبين إثر حادث الانهيار في مبنى "متروبول" بمدينة آبادان في محافظة خوزستان – جنوب غرب البلاد.

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