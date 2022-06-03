السودان.. إجراءات أمنية مشددة قبل احتجاجات "فض الاعتصام"

العالم- افريقيا

أعلنت السلطات السودانية، يوم الخميس، إغلاق كافة الجسور بالعاصمة الخرطوم ماعدا جسري سوبا والحلفايا، تزامنا مع دعوات للخروج لإحياء ذكرى فض الاعتصام بالعاصمة.

وقال إعلام ولاية الخرطوم، يوم أمس في بيان عبر "فيس بوك"، إنه في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامه مواطني ولاية الخرطوم وحفاظا على ممتلكاتهم وتحسبا لما يمكن أن يحدث من أعمال تخل بالأمن والسلامة العامة خلال المواكب المعلنة غدا الجمع’ لإحياء ذكرى فض الاعتصام، تعلن السلطات الأمنية إغلاق كافه الجسور أمام حركه المرور عدا جسري الحلفايا وسوبا."

وقتل خلال أحداث الفض نحو 200 من المحتجين إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين وفق تقارير غير رسمية، بينما قدرت إحصائية حكومية الضحايا بحوالي 85 شخصا.

وفي مارس رفع قانونيون وناشطون مذكرة إلى محکمة الجنايات الدولية في لاهاي للنظر في قضية فض الاعتصام، باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية".

ومع تفاقم الأزمة واتساع الهوة بين الشارع والسلطة، أعلنت الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي دعمها للجهود الحالية التي تقودها الآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.

وتأتي احتجاجات الجمعة ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 7 أشهر، ضد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، التي أطاحت المكون المدني للسلطات الانتقالية.